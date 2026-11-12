El reconocido surfista Kurt Van Dyke confió en su esposa y le contó algo que ayudó al OIJ a entender su asesinato

Pamela Leiva, esposa del empresario y reconocido surfista estadounidense Kurt Van Dyke, siempre supo quiénes estaban detrás del crimen que acabó con la vida de su marido.

Este jueves el OIJ detuvo a los sospechosos, los mismos que ella señalaba, y asegura que aún faltan personas por detener.

Los detenidos son una mujer de apellido Arroyo, de 31 años, quien fue detenida junto con un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años, durante tres allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribrí, en Pocora y Astúa Pirie, en Pococí.

Leiva explicó que, según lo que su esposo le había contado, Arroyo llevaba años extorsionándolo mediante una supuesta paternidad falsa.

“Esta mujer tenía cinco años de extorsionar a mi esposo con una paternidad falsa. Lamentablemente, cuando yo no conocía todavía a mi esposo, él se involucró con ella y aprovechó esto para falsificar pruebas de ADN”, manifestó Leiva.

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Kurt Van Dyke, un empresario y surfista estadounidense asesinado el 14 de febrero del 2026 en Hone Creek. Foto: Autorizada por Pamela Leiva para La Teja (Autorizada por Pamela Leiva para La Teja/Autorizada por Pamela Leiva para La Teja)

La esposa de Kurt fue más allá y señaló directamente a la mujer detenida como la persona que, según ella, habría encabezado el crimen.

“Ella es la cabecilla del asesinato de mi esposo”, afirmó.

Según Leiva, Kurt le había contado la situación que enfrentaba y le había compartido los mensajes que recibía de Arroyo. Esto, asegura, le permitió conocer las amenazas y tener información sobre lo que estaba ocurriendo.

“Ella no contaba con que mi esposo me pasaba todos los mensajes que ella le mandaba. Pensó que, pues, robándole el teléfono a mi esposo el día que lo mataron, ellos pensaron que ya quitando la prueba principal, que era el teléfono...”, relató.

La mujer explicó que las amenazas habrían comenzado aproximadamente un año y medio antes del homicidio. Según su versión, Arroyo le habría dicho a Kurt que tenía una hija de él, algo que el empresario creyó, debido al cariño que sentía por los niños.

“Mi esposo era una persona con un corazón increíble y amaba a los niños, era superchiquillero, a cualquier niño él quería, entonces supo cómo llegar a la parte sensible de mi esposo”, recordó.

Leiva agregó que en diciembre del 2025 Kurt se dio cuenta de la supuesta estafa y presentó una denuncia contra Arroyo. Incluso, según contó, Kurt solicitó que el Estado realizara una prueba de paternidad, pues la niña tenía registrado el apellido de su verdadero padre en el Registro Civil.

La esposa del empresario también manifestó que considera que otras personas se habrían beneficiado del dinero de Kurt.

“La familia de ella se benefició del dinero de mi esposo. El fin fue sacarle la última plata que podía en las tarjetas”, aseguró.

Kurt Van Dyke, era papá de tres hijos, en la imagen junto a su hijo menor. Foto: Autorizada por Pamela Leiva para La Teja (Autorizada por Pamela Leiva para La Teja/Autorizada por Pamela Leiva para La Teja)

OIJ confirma que faltan dos personas por detener

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, confirmó que todavía hay dos personas pendientes de ser detenidas por este homicidio.

“Gutiérrez entró a la casa con dos sujetos más, quienes utilizando la violencia tratan de obtener las claves de las tarjetas bancarias de la víctima. Al no lograrlo le causaron algunas heridas, lo torturaron para tratar de sacarle los códigos de las tarjetas”, detalló Muñoz.

El funcionario también explicó que los sospechosos habrían simulado el robo del vehículo de Arroyo. Sin embargo, el automotor fue localizado en la zona Atlántica sin ningún daño, situación que, según indicó, permitió establecer que la versión del supuesto robo no coincidía con lo investigado.

Kurt Van Dyke, de nacionalidad estadounidense, fue asesinado el 14 de febrero del 2026 en una vivienda en Hone Creek, Cahuita, Limón. Su cuerpo fue encontrado debajo de una cama, con varias heridas de arma blanca y signos de asfixia.

Leiva dijo sentirse agradecida por las detenciones y reconoció el trabajo de los agentes judiciales.

“En este momento estoy agradecida, primero con Dios, que fue el que movió todas las piezas y, segundo obviamente, agradecida con el trabajo que hizo el Organismo de Investigación Judicial”, expresó.

“Lamentablemente, me lo quitaron por egoísmo y ambición de la manera más cruel”, concluyó.