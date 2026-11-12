Kurt Van Dyke fue hallado debajo de una cama y ahora el OIJ revela qué habría detrás de su muerte

El empresario y reconocido surfista Kurt Van Dyke, de nacionalidad estadounidense, habría sido víctima de un supuesto plan para asaltarlo y robarle los códigos de sus tarjetas bancarias, según reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras detener a dos sospechosos por su homicidio.

Se trata de una mujer de apellido Arroyo, de 31 años, y un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años, quienes fueron detenidos durante tres allanamientos realizados por agentes del OIJ de Bribri, en Pocora, y Astúa Pirie, en Pococí de Limón.

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Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón. (Facebook/Redes sociales)

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero del 2026 en Hone Creek, Cahuita, cuando Van Dyke fue encontrado sin vida debajo de una cama, con varias heridas por arma blanca y signos de asfixia.

“En apariencia, los sospechosos habrían planeado un supuesto asalto contra el estadounidense con el objetivo de sustraerle los códigos de las tarjetas bancarias asociadas a un hotel del cual era propietario.

“Al parecer, durante el hecho la víctima habría sido sometida a actos de violencia y posteriormente falleció. A partir de las diligencias de investigación realizadas por los agentes judiciales, se logró identificar a estas personas y posteriormente concretar sus detenciones”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Durante los allanamientos, los investigadores decomisaron varios celulares, un vehículo que habría sido utilizado durante los hechos y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación. Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.