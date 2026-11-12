Detienen en Pococí a sospechosos de torturar y matar al surfista Kurt Van Dyke

Los sospechosos del homicidio del surfista y empresario Kurt Van Dyke fueron detenidos durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, luego de un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Roxana de Pococí.

Van Dyke fue asesinado el 14 de febrero de 2026 dentro de una vivienda en Hone Creek, en Cahuita de Limón.

LEA MÁS: Vehículo negro sería pieza clave en homicidio de reconocido empresario y surfista en Limón

Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita. (Facebook/Redes sociales)

Las autoridades presumen que los sospechosos habrían agredido y torturado al surfista hasta provocarle la muerte, aparentemente con la intención de despojarlo de dinero y tarjetas bancarias.

La detención de los sospechosos se realizó varios meses después del crimen y ahora deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente para determinar su presunta participación en el homicidio.