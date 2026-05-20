Vehículo negro sería pieza clave en homicidio de reconocido empresario y surfista en Limón

Más detalles del violento homicidio que sufrió el empresario estadounidense y dueño de un hotel en una de las zonas más hermosas de Costa Rica salieron a la luz.

Se trata del homicidio de Kurt Van Dyke, de 66 años, quien fue atacado dentro de su apartamento en Hone Creek, Cahuita de Talamanca, Limón.

Los agentes del OIJ de Bribrí divulgaron imágenes con el objetivo de que alguna persona pueda reconocer a los sospechosos y así avanzar con la investigación del caso ocurrido el pasado 14 de febrero del 2026.

LEA MÁS: Dueño de famoso hotel de Puerto Viejo de Limón fue asesinado frente a su pareja

Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón. (Facebook/Redes sociales)

Sospechosos habrían actuado en grupo

De acuerdo con la descripción brindada por las autoridades, uno de los sospechosos es un hombre de contextura delgada, tez blanca y de aproximadamente entre 1,70 y 1,75 metros de estatura.

Al momento de los hechos vestía una camiseta blanca, sin mangas, y una pantaloneta oscura.

Además, los agentes judiciales buscan información sobre un vehículo negro que aparece en las fotografías y que, en apariencia, habría sido utilizado por los sospechosos.

Un hombre y un carro podrían resolver al vil homicidio del empresario y surfista Kurt Van Dyke asesinado en Hone Creek, Talamanca, Limón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lo habrían torturado para robarle

Según el informe preliminar, al menos tres sujetos ingresaron a la vivienda del empresario estadounidense.

Las autoridades presumen que los sospechosos habrían agredido y torturado a Van Dyke hasta provocarle la muerte, aparentemente con la intención de despojarlo de dinero y tarjetas bancarias.

Un hombre y un carro podrían resolver al vil homicidio del empresario y surfista Kurt Van Dyke asesinado en Hone Creek, Talamanca, Limón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Sin embargo, todo apunta a que no lograron concretar el robo.

“Según las investigaciones, al parecer los sospechosos posteriormente habrían huido en dos vehículos”, señalaron las autoridades judiciales.

OIJ pide ayuda a la ciudadanía

Los agentes de la Subdelegación Regional del OIJ de Bribrí solicitaron colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso, ubicar el vehículo o aportar cualquier información relacionada con este homicidio.

Las personas pueden comunicarse de manera confidencial al 800-8000645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial (CICO).