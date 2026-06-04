Asesinato de alias Sicario no frenó la banda: su hijo de 19 años y la madre habrían tomado el control

Una mujer y su hijo de 19 años habrían liderado la principal red de narcotráfico que operaba en La Fortuna de San Carlos, luego del asesinato de la pareja de la mujer, quien era señalado como el líder de la organización criminal.

Se trata de Wálter Obando Jiménez, alias Sicario, cuya muerte no habría significado el fin de la estructura, según las investigaciones del OIJ.

Así lo confirmaron las autoridades judiciales la mañana de este jueves 4 de junio, durante una serie de allanamientos dirigidos a desarticular la organización.

Wálter Obando Jiménez, alias Sicario, fue asesinado de múltiples disparos. Foto cortesía.

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La mujer es de apellido Ramírez y fue detenida en Cuatro Reinas de Tibás mientras que su hijo es de apellido Obando, de 19 años, también fue detenido en esta localidad, pero pasaba la mayor parte del tiempo en Cartago.

OIJ realizó 21 allanamientos para desarticular organización que operaba en la zona norte. Foto: Christhian Montero (Christian Montero/Christian Montero)

Madre e hijo habrían asumido el liderazgo

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, detalló que se realizaron 21 allanamientos, entre ellos en Cuatro Reinas de Tibás, El Tejar de El Guarco y varios sectores de la zona norte del país, incluyendo La Fortuna y Peñas Blancas de San Ramón.

El objetivo de los operativos es detener a 21 personas.

Hasta las 6 a. m., las autoridades reportaban la captura de 14 sospechosos.

“Es una organización que opera desde hace muchos años. En el 2022 el líder de este grupo fue asesinado, una persona de apellido Obando, conocido como Wálter Sicario. Fue asesinado producto de un ajuste de cuentas. La organización siguió funcionando por el trabajo que siguió haciendo la pareja de esta persona en conjunto con el hijo de apellido Obando, que en este momento tiene 19 años. Ellos asumieron el liderazgo de esta estructura”, detalló Muñoz.

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La muerte de alias Sicario

Obando fue asesinado el miércoles 26 de octubre de 2022 en Los Ángeles de La Fortuna, cuando se encontraba estacionado en el parqueo de una ferretería.

El subdirector de la Policía Judicial agregó que durante el 2025 continuaron las investigaciones luego de determinar que la agrupación seguía operando.

Búnkeres, casas de seguridad y préstamos gota a gota

Según la investigación, la droga era adquirida en San José y posteriormente distribuida en distintos puntos de venta en La Fortuna de San Carlos.

“El punto principal era en Los Ángeles de La Fortuna. Aquí hay búnkeres, casas de seguridad y la casa principal”, explicó Muñoz.

Las autoridades indicaron que la vivienda principal se encuentra en remodelación y cuenta con piscina y otros lujos.

Además, describen a los integrantes de la organización como personas altamente violentas, que incluso habrían amenazado a oficiales de la Fuerza Pública.

Por ahora, a los sospechosos se les vincula con tentativas de homicidio, aunque no con asesinatos consumados. También se investiga una aparente incursión en los préstamos gota a gota, actividad que suele estar relacionada con delitos como amenazas y extorsiones.

“Es un grupo integrado por 21 personas, con un líder muy joven, este muchacho de 19 años, que venía asumiendo un rol muy fuerte y querían tomar más fuerza en la zona”, concluyó Muñoz.