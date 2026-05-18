Así asaltaron minisúper en Guanacaste; delincuente entró con escopeta

Un violento asalto quedó grabado por cámaras de seguridad de un minisúper ubicado en Artola de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, luego de que dos hombres armados ingresaran al comercio para robar dinero y amenazar a quienes se encontraban dentro del local.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado tanto por cámaras internas como externas del negocio.

Un violento asalto a local quedó grabado y ahora buscan a los sospechosos (Cortesía/Cortesía)

Según se observa en las grabaciones, los sospechosos llegaron en una motocicleta y se estacionaron frente al comercio.

Segundos después, uno de ellos descendió e ingresó al minisúper portando una escopeta, con la que intimidó de inmediato al dependiente y a un cliente que realizaba compras en ese momento.

Las imágenes muestran cómo el sospechoso actúa con rapidez mientras amenaza a los presentes.

Según lo captado por las cámaras, los delincuentes exigieron el dinero de las dos cajas registradoras del local.

Durante el asalto, además de robar efectivo, habrían lanzado amenazas de muerte para obligar a las víctimas a entregar el dinero sin oponer resistencia.

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Los sospechosos llevaban cascos de motocicleta puestos durante todo el atraco, aparentemente, para evitar ser identificados.

Las grabaciones muestran el recorrido completo de los hombres antes, durante y después del robo.

Aunque sus rostros no son visibles debido al uso de cascos, las autoridades esperan que detalles como la motocicleta utilizada, la ropa y otros elementos permitan identificarlos.

El caso ya es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que solicita colaboración ciudadana para identificar a los responsables de este asalto en Guanacaste.

cámaras captan violento asalto a minisúper en Artola de Sardinal, Guanacaste

Cualquier información puede brindarse de manera confidencial mediante el sistema de emergencias 9-1-1 o a la línea gratuita del OIJ: 800-8000-645.