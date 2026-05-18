Joven fallecida junto con su prima en Osa estaba por comenzar el sueño por el que tanto luchó

La tragedia que golpeó a una familia en Osa también acabó con uno de los sueños más importantes de una joven que estaba a punto de dar el paso final para convertirse en profesional.

Se trata de Katerin Tatiana Serrano Barrantes, de 23 años, quien cursaba la carrera de Ingeniería Forestal en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y ya se preparaba para iniciar su tesis.

Así lo contó su primo Marcos Fuentes en conversación con La Teja. Él recordó que apenas días antes la había visto estudiando en el parque de Ajuntaderas de Sierpe.

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Katerin Tatiana Serrano Barrantes, de 23 años, quien cursaba la carrera de Ingeniería Forestal en el Tecnológico de Costa Rica (TEC), falleció en Osa. Foto: Tomada de Redes sociales (Tomada de Redes sociales/Tomada de Redes sociales)

Katerin Serrano Barrantes murió junto con su prima Gloria Tatiana Barrantes Abarca, de 27 años, en el accidente en Osa ocurrido la madrugada del domingo 17 de mayo en Palmar Sur.

Además, otra familiar, Ivannia Torres Barrantes, hermana de Gloria, permanece delicada en cuidados intensivos en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.

Las tres mujeres son vecinas de Ajuntaderas de Sierpe y, según contó la familia, habían salido la noche del sábado.

“Ella vivía aquí en el pueblo, pero se había ido a estudiar. En estos días se vino para acá a pasear y lamentablemente ya no está con nosotros”, expresó Marcos.

El familiar recordó con dolor el último momento que compartió con Katerin, apenas el viernes anterior.

“Ella estaba conectada estudiando virtual. La vi en el parque y le pregunté con quién hablaba, y me dijo: ‘No, estoy estudiando, preparándome con el anteproyecto para dentro de unas tres o cuatro semanas iniciar con la tesis’”, recordó.

Marcos explicó que Katerin mantenía una relación muy cercana con su prima Ivannia y aseguró que nunca imaginó recibir una llamada en plena madrugada para enterarse del fatal accidente.

El primo también indicó que el carro en el que viajaban las mujeres no pertenecía a ninguna de ellas y que, tras la tragedia, el hombre que conducía se fue del sitio.

La pérdida golpea profundamente a la familia, especialmente porque Gloria era madre de tres niños de 9 años, 7 años y apenas un año. Ivannia también es mamá de una niña que este viernes cumplirá 8 años.

Katerin, por su parte, era soltera y no tenía hijos, pero estaba enfocada en terminar una de las metas más importantes por las que tanto se había esforzado: convertirse en profesional.