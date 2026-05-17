Familia destrozada en Osa: dos primas fallecen en accidente y hermana de una de ellas sigue grave

La tragedia ocurrida la madrugada de este domingo en Palmar Sur de Osa enluta a una familia completa, luego de que se confirmara que las jóvenes involucradas en el fatal accidente eran primas maternas y vecinas de la zona.

Las fallecidas fueron identificadas como Gloria Tatiana Barrantes Abarca, de 27 años, y Katerin Serrano Barrantes, de 23 años. Mientras tanto, una tercera joven, Ivannia Torres Barrantes, de 24 años, permanece en condición delicada luchando por su vida en el Hospital Escalante Pradilla.

La tragedia golpea especialmente a dos mujeres que son hermanas, pues Gloria e Ivannia son hermanas, mientras que Katerin era prima hermana de ambas por el lado materno.

Trascendió que ellas desde pequeñas eran muy unidas.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Gloria Tatiana era madre de tres hijos. Por su parte, Ivannia, quien permanece hospitalizada, es madre de una niña.

Gloria Barrantes y su prima Katerine Serrano fallecieron en un accidente (Cortesía/cortesia)

El accidente fue reportado a eso de las 2:20 a.m. de este domingo, cuando las tres jóvenes viajaban en un carro en Palmar Sur, de Osa, y por razones que aún se investigan, aparentemente perdieron el control del vehículo.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el carro salió de la carretera, impactó primero de costado contra un árbol y posteriormente colisionó de frente contra otro.

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Debido a la violencia del impacto, Gloria Tatiana y Katerin fallecieron en el sitio.

Ivannia fue trasladada en condición delicada y continúa luchando por sobrevivir.

Las jóvenes murieron al chocar contra un árbol. Foto: Facebook OSA INFORMATIVO (OSA INFORMATIVO/cortesía)

Algunos testigos indicaron a la Policía que supuestamente observaron a un hombre huir de la escena tras el accidente y que él andaba renqueando, además que otro carro lo recogió. No obstante, consultado por La Teja, el OIJ aseguró que no maneja oficialmente esa versión por el momento.

Las autoridades esperan que Ivannia pueda ser entrevistada para esclarecer qué ocurrió antes del fatal choque.

Otro dato que forma parte de la investigación es que el vehículo en el que viajaban aparece inscrito a nombre de un leasing, según la placa que portaba.

El oficial de Tránsito Roger Loria aseguró, al medio local Osa Informativo, que al momento de la llegada de las autoridades, únicamente se encontraban las tres jóvenes en el sitio.

En redes sociales, vecinos de la zona lamentaron lo ocurrido y señalaron que en ese sector son necesarios reductores de velocidad, pues aseguran que se trata de una carretera donde ocurren incidentes con frecuencia.

Los cuerpos de Gloria Tatiana y Katerin fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso continúa bajo investigación.