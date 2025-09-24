Así fue cómo los agentes del OIJ descubrieron violento crimen en propiedad de alemanes

La intuición de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió dar con el macabro asesinato de una pareja en una finca en Cerros, Quepos.

El OIJ busca en toda la finca evidencias. Foto ilustrativa

La propiedad es de dos alemanes con residencia tica y se cree que ellos serían las víctimas.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó la mañana de este miércoles que el lunes los investigadores recibieron la alerta de que en una casa se estaba dando un asalto.

Los agentes llegaron y no lograron ubicar a nadie, revisaron todo el perímetro, pero tampoco encontraron a los dueños.

“Cerca de la casa los agentes observaron un montículo de tierra removida y de ahí se emanaba un olor”, explicó Zúñiga.

Los investigadores hicieron custodia de la casa con ayuda de la Fuerza Pública.

Don Randall explicó que el martes a primera hora se enviaron equipos de la unidad canina y peritos forenses al sitio.

A la 1:00 de la tarde se solicitó la orden del juez y se hizo la revisión de la casa.

“En el montículo, el perro entrenado en localizar restos humanos dio positivo, se hizo una excavación despacio para no perder las evidencias; a las 7 de la noche se logró ver un par de cuerpos por sus contexturas físicas, serían ellos (los alemanes dueños de la casa)”, dijo el jefe policial.

Los cuerpos estaban maniatados y en bolsas, por lo que así los forenses los llevaron a la Medicatura Forense para determinar si son los extranjeros y las causas de muerte.

Zúñiga explicó que los foráneos viajaban a su país constantemente, y en setiembre fue el último ingreso al país.

Las autoridades investigan el crimen como un asalto; al parecer, las víctimas fueron asesinadas dentro de la vivienda.