Sucesos

Así fue cómo ocurrió el asesinato de un hombre que viajaba con tres personas en un carro en La Cruz

El ahora fallecido viajaba con otras tres personas cuando fueron interceptados y atacados a balazos desde otro carro

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Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles este miércoles sobre el asesinato ocurrido la noche del martes en el La Cruz de Guanacaste.

La víctima mortal fue identificada como un hombre de apellido Traña, de 41 años.

El crimen se dio en el en barrio Irving, donde fue atacado a balazos mientras viajaba en un vehículo con otras tres personas.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se movilizaba en carro junto a dos hombres y una mujer cuando, en apariencia, fueron interceptados por ocupantes de otro carro.

Según la versión preliminar, desde ese vehículo comenzaron a dispararles en múltiples ocasiones y luego escaparon rápidamente del sitio.

hombre asesinado en la Cruz de guanacaste
Un hombre fue asesinado a balazos. (cortesía/cortesía)

Traña recibió heridas de bala en la cabeza, el pecho, la espalda, la mano izquierda y la pierna derecha, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

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Las otras tres personas que lo acompañaban resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas a un centro médico.

Durante la inspección ocular, agentes judiciales decomisaron evidencia importante en la escena, entre ella varios casquillos de bala.

hombre asesinado en la Cruz de guanacaste
Tres personas más resultaron heridas. (cortesía/cortesía)

Además, a unos 300 metros del sitio del crimen apareció un carro quemado, por lo que las autoridades investigan si este hallazgo tendría alguna relación con el homicidio.

El OIJ mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil detrás del ataque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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