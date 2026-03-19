Sucesos

Así fue cómo ocurrió el tiroteo que dejó cuatro heridos y dos detenidos en Curridabat

Entre las víctimas hay una menor de 15 años y varias mujeres

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Por Silvia Coto

Un tiroteo ocurrido la noche del miércoles dejó cuatro personas heridas en Tirrases de Curridabat.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles este jueves sobre lo ocurrido.

El incidente se registró alrededor de las 8:15 p. m. en las inmediaciones del supermercado Palí, donde varias personas estaban en la calle.

Los oficiales capturaron a dos de los sospechosos, en el sitio se armó un tremendo zafarrancho
Los oficiales capturaron a dos de los sospechosos, en el sitio se armó un tremendo zafarrancho (Cortesía/Cortesía)

Según la versión preliminar, dos hombres que se desplazaban en motocicleta pasaron por el sitio y presuntamente realizaron disparos contra el grupo.

Como resultado del ataque, cuatro personas resultaron afectadas por arma de fuego: una mujer de 57 años fue herida en el muslo derecho, una mujer de 44 años, de nacionalidad nicaragüense, con herida en el tobillo derecho, un hombre de 62 años con herida en el rostro y una menor de 15 años recibió una bala en el hombro derecho.

Las víctimas fueron trasladadas a centro médicos en vehículos particulares.

El OIJ detalló que oficiales del Grupo de Apoyo Operacional se encontraban cerca del lugar y lograron interceptar a los sospechosos poco después del ataque.

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Según el reporte, durante la intervención, los individuos habrían disparado contra los oficiales, quienes repelieron la agresión e impactaron a uno de los sospechosos en una pierna.

El herido fue identificado como un hombre de apellido Hernández, de 21 años. El segundo detenido es un hombre de apellido Chaves, de 19 años.

Ambos fueron remitidos a las órdenes del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.

El caso continúa bajo investigación por parte de agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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