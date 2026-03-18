Esposos que murieron en accidente dejaron cuatro hijos y su mayor sueño a punto de cumplirse

Kerin Ruth Artiaga Condega y Noel Arcia Guzmán tenían un sueño que los llenaba de ilusión: ver a su hijo mayor graduarse de quinto año en el Colegio Rural de La Garita, en La Cruz, Guanacaste.

La pareja falleció la noche del lunes en un violento accidente de tránsito ocurrido en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas, dejando a sus cuatro hijos de 3, 9, 13 y 16 años.

Su hija de tres años se encuentra en condición delicada en el Hospital Nacional de Niños.

Los esposos esperaban con mucho orgullo ver a su hijo recibir el título por el que todos como familia habían luchado en equipo.

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Kerin Ruth Artiaga Condega y Noel Arcia Guzmán (Cortesía/cortesía)

La familia era vecina de Los Andes, en La Garita de La Cruz.

Doña Vanessa Saborío, amiga de toda la vida de Kerin, relató el profundo dolor que sienten los vecinos y familiares ante la tragedia.

“Estamos con un dolor muy profundo, fue un golpe directo al corazón. La pareja tenía cuatro hijos y estaban felices porque este año iban a vivir un momento muy bonito: la graduación de su hijo mayor. Eso los tenía muy ilusionados”, contó.

Vanessa habló con Noel y Kerin antes de la tragedia.

“Yo había estado hablando con Noel el día del accidente, se había estado riendo muy contento. Él también era mecánico y había quedado de venir a repararme la moto esa noche, pero nunca llegaron. Con Kerin mi hijo había cumplido años y le dije que le iba a dar queque, pero no estaba, me advirtió que se lo guardara en un traste; el día del accidente, horas antes, pude darle un pedazo de queque y la niña (herida en el accidente) estuvo con nosotros. Ella es muy apegada a nosotros y muy especial.”

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Los vecinos también recuerdan a la pareja por su compromiso con la comunidad.

Wendy Espinoza, vecina de la familia, expresó que conocía a Kerin desde que eran niñas y describió a ambos como personas muy colaboradoras.

“Eran personas de toda la vida, siempre dispuestas a ayudar. Noel trabajaba como taxista informal y se encargaba del equipo infantil de fútbol del barrio; Kerin se dedicaba al hogar y participaba activamente en todas las actividades comunales y de la iglesia. Siempre se involucraban en todo. Este accidente nos deja un vacío enorme”, relató.

La pareja deja cuatro hijos menores de edad. Fotos: Los Andes, La Garita de La Cruz (cortesía/cortesía)

El amor y la cercanía de la pareja con sus vecinos se reflejan en la solidaridad que ha surgido tras la tragedia.

Varias familias se unieron para construir los nichos donde serán sepultados Kerin y Noel, en el cementerio de la comunidad, los cuerpos serán velados este miércoles y les darán el último adiós este jueves; sin embargo, aún están pendientes de confirmar algunas horas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el vehículo en el que viajaban los esposos colisionó de frente contra un camión.

La comunidad ha trabajado en el cementerio para apoyar a la familia. Facebook: Los Andes, en La Garita de La Cruz (cortesía/cortesía)

La hija menor de la pareja está en el Hospital Nacional de Niños (MSP/MSP)

Además de la pareja y su hija menor, en el carro viajaban el padre de Noel, quien fue operado y se encuentra estable, y otra señora que resultó ilesa. También su hija de tres años tuvo que ser trasladada de emergencia vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós hasta el Hospital Nacional de Niños, donde permanece en cuidados intensivos.

En el momento del accidente, la pareja venían de recoger al papá de Noel, quien regresaba de visitar familiares cerca de la frontera.

La comunidad también se ha movilizado para brindar ayuda a los cuatro hijos que quedaron huérfanos. La familia solicitó que las contribuciones sean enviadas únicamente a los números autorizados por ellos vía Sinpe: 8315-9646, a nombre de Wendy Espinoza Martínez, y 8616-9428, a nombre de Lilian Camacho Artiaga.

Los esposos fallecieron en un violento choque en Peñas Blancas. (cortes/cortesía)

La pareja vivía en una casita muy humilde que tenían la esperanza de remodelar por ellos y por sus hijos, ahora ese techo abriga a sus pequeños que están bajo la protección de sus familiares.

“Fue un golpe muy duro para todos. La pérdida de Kerin y Noel nos duele profundamente, pero queremos que sus hijos sientan que no están solos. Esta comunidad los va a apoyar siempre, como ellos nos apoyaron tantos años”, dijo Espinoza.