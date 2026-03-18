Esposos que fallecieron en accidente regresaban de recoger a un familiar

La comunidad de Los Andes, en La Garita de La Cruz, en Guanacaste, está devastada por la muerte de sus vecinos Kerin Ruth Artiaga Condega, de 34 años, y Noel Arcia Guzmán, de 38 años, en un accidente de tránsito.

Ellos fueron las víctimas del accidente ocurrido la noche del lunes en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas.

La pareja será sepultada en su amada comunidad. Fotos Facebook Los Andes, La Cruz Guanacaste (cortesía/cortesía)

Su vecina Wendy Espinoza nos contó que están muy tristes por la desgracia; ella conocía a Kerin desde que eran pequeñitas.

La pareja tenía cuatro hijos, todos menores de edad; la más pequeña se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños, por las heridas que sufrió durante el accidente.

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Personas de gran corazón ayudaron a construir los nichos. Fotos Facebook Los Andes, La Cruz Guanacaste (cortesía/cortesía)

Doña Wendy comentó que Noel se ganaba la vida como taxista informal y su esposa era ama de casa. Al momento del accidente, ellos iban a recoger al papá de Noel, quien regresaba de visitar a unos familiares cerca de la frontera.

En el carro iban la pareja, la hija de tres años, el papá de Noel, quien fue operado hoy, y una señora. Estos dos últimos están estables.

“Eran personas de toda la vida de estar aquí siempre, muy colaboradores. Noel siempre en las tardes se iba a jugar fútbol a la plaza. El año pasado estuvo a cargo de los niños del equipo; los dos se involucraban en todo”, comentó Wendy.

Noel Arcia y Kerin Ruth Artiaga esposos fallecidos en accidente en La Cruz (Cortesía/cortesía)

El amor por sus vecinos es tal que hoy muchos lugareños se unieron para ayudar y construir los nichos donde serán sepultados los esposos.

“Aún no tenemos la hora, pero creemos que mañana van a entregar los cuerpos, estamos esperando”, dijo.

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Necesitan ayuda

La pareja regresaba de recoger a un familiar. (cortes/cortesía)

La comunidad está pidiendo apoyo para terminar de pagar los gastos funerarios y también para ayudar a los niños que perdieron a sus padres. Si usted desea colaborar, los únicos números autorizados por la familia para Sinpe son: 8315-9646 a nombre de Wendy Espinoza Martínez y 8616-9428 a nombre de Lilian Camacho Artiaga.