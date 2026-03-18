OIJ revela lista de los 10 más buscados de Costa Rica: deben cárcel por homicidio, violación y drogas

Nueve hombres y una mujer con orden de captura activa figuran en la lista de las personas más buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los investigadores necesitan ayuda para detenerlos.

Hillary Dayanna Briones García: condenado a 5 años y 4 meses por posesión de drogas. (OIJ/Cortesía)

La alerta fue emitida por la Sección de Capturas y Presentaciones del OIJ de San José. Todos los requeridos deben descontar penas de prisión por delitos como venta y transporte de drogas, abusos sexuales contra personas menores de edad, homicidio simple, violación, robo agravado y privación de libertad, entre otros.

Jorge Iriarte Portocarrero,5 años por privación de libertad. (oij/Cortesía)

Luis Fernando Torres Cárdenas condenado a 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad. (oij/Cortesia)

Jeiner Ulate Molina sentencia de 6 años y 6 meses por venta de drogas sin autorización legal. (cortesia/cortesía)

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Las personas buscadas tienen pendientes las penas:

Hillary Dayanna Briones García , 5 años y 4 meses por posesión de drogas.

, 5 años y 4 meses por posesión de drogas. Yeremy Josué Romero Mora , 20 años por homicidio simple.

, 20 años por homicidio simple. Yeikol Moisés Porras Camacho , 5 años por robo agravado.

, 5 años por robo agravado. Ariel Felipe Algaba García , 8 años por transporte de drogas sin autorización legal.

, 8 años por transporte de drogas sin autorización legal. Luis Daniel Gutiérrez Quesada , 8 años por abuso sexual contra persona menor de edad e incapaz.

, 8 años por abuso sexual contra persona menor de edad e incapaz. Esteban Álvarez Mora , 22 años por violación y abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz.

, 22 años por violación y abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz. Luis Leonardo Valverde Vega , 10 años por violación.

, 10 años por violación. Jeiner Ulate Molina , 6 años y 6 meses por venta de drogas sin autorización legal.

, 6 años y 6 meses por venta de drogas sin autorización legal. Luis Fernando Torres Cárdenas , 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad.

, 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad. Jorge Iriarte Portocarrero, 5 años por privación de libertad.

Luis Leonardo Valverde tiene pendiente cumplir con 10 años por violación. (cortesíia/cortesía)

Esteban Álvarez Mora: 22 años por violación y abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz. (cortesia/OIJ)

Las autoridades piden a quien tenga información llamar al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Luis Daniel Gutiérrez Quesada condenado: 8 años por abuso sexual contra persona menor de edad e incapaz. (oij/cortesia)

Ariel Felipe Algaba García: sentenciado a 8 años por transporte de drogas sin autorización legal. (Cortes/Cortesía)

Yeikol Moisés Porras Camacho: sentenciado a 5 años por robo agravado (cortesia/cortesia)