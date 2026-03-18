OIJ revela lista de los 10 más buscados de Costa Rica: deben cárcel por homicidio, violación y drogas

Nueve hombres y una mujer con orden de captura activa figuran en la lista de las personas más buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los investigadores necesitan ayuda para detenerlos.
La alerta fue emitida por la Sección de Capturas y Presentaciones del OIJ de San José. Todos los requeridos deben descontar penas de prisión por delitos como venta y transporte de drogas, abusos sexuales contra personas menores de edad, homicidio simple, violación, robo agravado y privación de libertad, entre otros.
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Las personas buscadas tienen pendientes las penas:
- Hillary Dayanna Briones García, 5 años y 4 meses por posesión de drogas.
- Yeremy Josué Romero Mora, 20 años por homicidio simple.
- Yeikol Moisés Porras Camacho, 5 años por robo agravado.
- Ariel Felipe Algaba García, 8 años por transporte de drogas sin autorización legal.
- Luis Daniel Gutiérrez Quesada, 8 años por abuso sexual contra persona menor de edad e incapaz.
- Esteban Álvarez Mora, 22 años por violación y abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz.
- Luis Leonardo Valverde Vega, 10 años por violación.
- Jeiner Ulate Molina, 6 años y 6 meses por venta de drogas sin autorización legal.
- Luis Fernando Torres Cárdenas, 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad.
- Jorge Iriarte Portocarrero, 5 años por privación de libertad.
Las autoridades piden a quien tenga información llamar al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.