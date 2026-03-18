Sucesos

OIJ revela lista de los 10 más buscados de Costa Rica: deben cárcel por homicidio, violación y drogas

Nueve hombres y una mujer tienen orden de captura activa y acumulan condenas por delitos graves

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Por Silvia Coto

Nueve hombres y una mujer con orden de captura activa figuran en la lista de las personas más buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los investigadores necesitan ayuda para detenerlos.

Hillary Dayanna Briones García
Hillary Dayanna Briones García: condenado a 5 años y 4 meses por posesión de drogas. (OIJ/Cortesía)

La alerta fue emitida por la Sección de Capturas y Presentaciones del OIJ de San José. Todos los requeridos deben descontar penas de prisión por delitos como venta y transporte de drogas, abusos sexuales contra personas menores de edad, homicidio simple, violación, robo agravado y privación de libertad, entre otros.

Jorge Iriarte Portocarrero
Jorge Iriarte Portocarrero,5 años por privación de libertad. (oij/Cortesía)
Luis Fernando Torres Cárdenas
Luis Fernando Torres Cárdenas condenado a 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad. (oij/Cortesia)
Jeiner Ulate Molina
Jeiner Ulate Molina sentencia de 6 años y 6 meses por venta de drogas sin autorización legal. (cortesia/cortesía)

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Las personas buscadas tienen pendientes las penas:

  • Hillary Dayanna Briones García, 5 años y 4 meses por posesión de drogas.
  • Yeremy Josué Romero Mora, 20 años por homicidio simple.
  • Yeikol Moisés Porras Camacho, 5 años por robo agravado.
  • Ariel Felipe Algaba García, 8 años por transporte de drogas sin autorización legal.
  • Luis Daniel Gutiérrez Quesada, 8 años por abuso sexual contra persona menor de edad e incapaz.
  • Esteban Álvarez Mora, 22 años por violación y abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz.
  • Luis Leonardo Valverde Vega, 10 años por violación.
  • Jeiner Ulate Molina, 6 años y 6 meses por venta de drogas sin autorización legal.
  • Luis Fernando Torres Cárdenas, 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad.
  • Jorge Iriarte Portocarrero, 5 años por privación de libertad.
Luis Leonardo Valverde Vega
Luis Leonardo Valverde tiene pendiente cumplir con 10 años por violación. (cortesíia/cortesía)
Esteban Álvarez Mora
Esteban Álvarez Mora: 22 años por violación y abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz. (cortesia/OIJ)

Las autoridades piden a quien tenga información llamar al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Luis Daniel Gutiérrez Quesada
Luis Daniel Gutiérrez Quesada condenado: 8 años por abuso sexual contra persona menor de edad e incapaz. (oij/cortesia)
Ariel Felipe Algaba García
Ariel Felipe Algaba García: sentenciado a 8 años por transporte de drogas sin autorización legal. (Cortes/Cortesía)
Yeikol Moisés Porras Camacho
Yeikol Moisés Porras Camacho: sentenciado a 5 años por robo agravado (cortesia/cortesia)
Yeremy Josué Romero Mora
Yeremy Josué Romero Mora: condenado 20 años por homicidio simple. (cortesía/cortesía)
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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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