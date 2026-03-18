Niña de tres años lucha por su vida tras choque que mató a su papá y mamá en La Cruz

La hija de tres años de la pareja que falleció en un violento accidente en La Cruz, Guanacaste, permanece en condición delicada tras requerir un traslado aéreo de emergencia.

La desgracia ocurrió la noche del lunes en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas.

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Noel Arcia y Kerin Ruth Artiaga esposos fallecidos en accidente en La Cruz (Cortesía/cortesía)

La pequeña permanece delicada en el Hospital Nacional de Niños, donde fue trasladada este martes por el Servicio de Vigilancia Aérea, que movilizó personal médico hasta el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, donde asistieron a la menor, y la llevaron vía aérea hasta Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y luego al centro médico.

El doctor Carlos Jiménez, director del centro médico, confirmó a Telenoticias que la menor presenta un cuadro de politraumatismo, con órganos comprometidos, por lo que las próximas horas son claves para ver su evolución.

En el mismo accidente fallecieron sus padres, identificados como Kerin Ruth Artiaga Condega, de 34 años, y Noel Arcia Guzmán, de 38. La pareja era vecina de Los Andes, en La Garita de La Cruz, y deja cuatro hijos menores de edad.

El Organismo de Investigación Judicial informó que el vehículo en el que viajaban cinco personas colisionó de frente contra un camión.

La niña está muy delicada. (MSP/MSP)

Noel, quien era el conductor del automóvil, falleció en el sitio, mientras que su pareja Kerin fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente murió. Otros ocupantes del carro también resultaron heridos y fueron remitidos a distintos centros hospitalarios.

Entre los heridos está el abuelito de la niña, quien también está delicado.

Las autoridades realizaron la prueba de alcoholemia al chofer del camión, cuyo resultado fue negativo.

El accidente dejó una pareja fallecida y tres heridos. (cortes/cortesía)

Familiares y vecinos lamentan profundamente la pérdida.

Don Noel era conocido en su comunidad: trabajaba como taxista informal y estaba a cargo del equipo infantil del barrio. Su esposa se dedicaba al hogar y participaba activamente en actividades comunales, por lo que ambos eran muy apreciados entre los vecinos.