Cuerpos de emergencia responden a violento atropello múltiple en parada de bus: un bebé de meses sería uno de los heridos

La tarde de este miércoles, los cuerpos de emergencia están movilizando varias unidades al sector de Santa Cruz de Guanacaste, donde hace pocos minutos se reportó un violento atropello múltiple en una parada de buses.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que de forma preliminar se trataría de un carro que habría atropellado al menos a tres personas.

Lo más grave del caso es que uno de los heridos, en apariencia, sería un bebé de meses. Las otras dos personas heridas serían un hombre y una mujer.

Según Cruz Roja, la primera unidad que llegó al sitio reportó un hombre en condición crítica, así como una mujer y un bebé en condición urgente.

En este momento los paramédicos están coordinando el traslado a centros médicos.

*Noticia en desarrollo.