“Me han tratado como un monstruo”: habla sospechoso del femicidio de Nadia Peraza en el juicio

En una jornada marcada por declaraciones cargadas de tensión, Jeremy Buzano Paisano, principal sospechoso del atroz femicidio de Nadia Peraza Espinoza, tomó la palabra este miércoles para defender su inocencia y agregó que él no es un monstruo, como muchos han querido verlo.

Estas palabras fueron apoyadas por su abogado, Francisco Herrera, quien pidió que lo absolvieran del femicidio.

“Me han tratado como a un monstruo, como alguien que no siente. Eso no es así, esta situación me ha afectado, como a la señora Marilyn (mamá de Nadia), perdí a mi hija y a mi esposa”, dijo.

Buzano habló antes de terminar el juicio (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Su abogado defensor solicitó la absolutoria de su representado, argumentando que la estrategia del Ministerio Público carece de pruebas directas y contundentes.

El abogado ha asegurado que los indicios que se tratan de probar son “circunstanciales”.

Herrera aseguró que las pruebas fueron débiles y que incluso la refrigeradora fue abierta por una persona sin una orden judicial, por lo que eso, para su criterio, contaminó la escena.

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Según la tesis judicial, los hechos habrían ocurrido entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024, en una vivienda ubicada en Bajo Los Molinos de San Rafael de Heredia. Se presume que Buzano Paisano acabó con la vida de Nadia y, en un intento por ocultar el rastro del delito, desmembró sus restos y los ocultó dentro de una refrigeradora.

El Ministerio Público pidió una pena de 128 años de cárcel para Buzano Paisano.

Sospechoso de femicidio de Nadia Peraza habló al terminar el juicio

Este viernes a la 1 de la tarde será la lectura de la sentencia.

El abogado de Nadia Peraza, Joseph Rivera, dijo al terminar el juicio: “La expectativa que tenemos es que se haga justicia, que se acojan en todos sus extremos la acusación del Ministerio Público y la querella. Son 21 delitos y esperamos que el Tribunal determine que efectivamente son esos y que se le otorgue la pena máxima a este sujeto”.