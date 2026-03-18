Así ocurrió la tragedia en que falleció mujer en Orotina

Una mujer falleció la noche del martes en un accidente ocurrido en la ruta nacional 34, en Orotina.

La víctima fue identificada este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Arias, de 37 años.

Según el reporte preliminar, Arias viajaba en un vehículo que se detuvo sobre la vía.

La mujer falleció en el sitio del accidente (Cruz Roja/Cortesía)

Al intentar descender del automóvil, otro vehículo que pasaba por el lugar la atropelló, provocándole lesiones que resultaron fatales.

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Cuando la Cruz Roja llegó a atender el accidente, la mujer ya estaba fallecida.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, para esclarecer las circunstancias del accidente.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la Medicatura Forense.