Sucesos

Así fue como ocurrió el violento asesinato de un hombre en Hatillo

Víctima recibió tres heridas de bala en la cabeza

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Por Silvia Coto

Un hombre de 53 años, de nacionalidad nicaragüense y de apellido Cletes, es la víctima del asesinato ocurrido la noche del martes en Hatillo Centro, en San José.

Según informó este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba dentro de un vehículo, que estaba estacionado en vía pública, cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Allanamientos en Guápiles
El OIJ investiga el asesinato del hombre en Hatillo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el reporte preliminar, los atacantes se acercaron al automóvil y, sin mediar palabra, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el hombre.

El ofendido recibió al menos tres impactos de bala en la cabeza, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras que las autoridades fueron alertadas de la situación.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo que fue llevado a la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores y de inmediato, iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.

El caso se mantiene en investigación y provocó gran preocupación entre los vecinos de los barrios del sur de San José y no es para menos, pues esa provincia ya contabiliza 61 asesinatos en lo que va del año.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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