La noticia llegó de una manera que ningún familiar quisiera recibir. Una persona conocida de Guápiles, que viajaba unos carros detrás del vehículo de Camilo Rodríguez, reconoció el carro rojo del periodista y avisó al hermano del también escritor.

Andrés Rodríguez, hermano de Camilo, recordó que fue precisamente esa persona la que le avisó de que algo le había pasado a su familiar.

“Yo me entero por una persona que venía unos carros atrás”, relató Andrés mientras esperaba en las afueras de la Medicatura Forense para retirar el cuerpo de su hermano.

Este martes, Andrés Rodríguez esperaba el cuerpo de su hermano mayor, Camilo Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

El hombre era conocido de la familia en Guápiles y logró identificar el vehículo de Camilo por una característica muy particular: era rojo.

“Vea, es que el carro de Camilo era muy particular, me dice él: ‘Vea, es que es un carro rojo’. El otro me dice: ‘Hay un montón de carros’”, recordó Andrés sobre el momento en que recibió la noticia.

Para él, confirmar que se trataba del vehículo de su hermano fue devastador.

“Muy duro”, expresó al recordar lo que sintió cuando supo lo ocurrido.

El crimen de Camilo Rodríguez llenó de luto al país. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un paseo con sus papás antes de la tragedia

Andrés también recordó cómo fueron las últimas horas de Camilo antes del asesinato. Según contó, el periodista había compartido con sus padres durante los últimos tres días, pues estaban de paseo.

El hermano explicó que incluso habían hablado temprano y le habían dicho que Camilo se encontraba en la casa.

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Por seguridad, Andrés procuraba no pasar por ese lugar cuando su hermano estaba allí, pues consideraba que la vivienda era muy expuesta.

Así transcurrieron aquellas horas en las que Camilo compartió con sus papás.

Andrés también recordó que cuando él regresaba de Guápiles hacia San José, llamó a su mamá después de salir del túnel Zurquí.

El hermano también habló del dolor que enfrentan sus papás por la situación familiar que el comunicador atravesaba desde hacía tiempo, especialmente por las dificultades para mantener el contacto con algunos de sus hijos.

Según expresó, sus padres habían sufrido profundamente por no poder compartir con sus nietos.

Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes.

“Mis papás se murieron en vida cuando les prohibieron volver a ver a sus hijos”.

Andrés aseguró que espera que los hijos de Camilo puedan recuperar en algún momento la relación con la familia paterna, pues, según dijo, era algo que su hermano quería.

En Guápiles todos conocían el carro de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Uno de los mayores miedos de la familia de Camilo era que lo atacaran cuando andaba con su hija mayor, de 16 años, a la que si podía ver y siempre andaba con él.

El periodista fue asesinado a balazos cuando viajaba por la ruta 32.