Así ocurrió el trágico accidente en el que murió joven embarazada de 17 años en la Ruta 1

Una adolescente de 17 años, quien se encontraba en estado de embarazo, es la víctima del accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 1, en Guanacaste.

El choque se dio un kilómetro al norte de la entrada hacia Upala, en sentido Liberia–Cañas.

La Cruz Roja trasladó a varios heridos. (cortes/cortesía)

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 10:46 de la noche.

En apariencia, cuatro personas se desplazaban en dos motocicletas, dos en cada una, cuando, en determinado momento, habrían sido colisionadas por un vehículo que las impactó por la parte trasera, las embistió.

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Producto del fuerte golpe, los ocupantes de las motocicletas cayeron sobre la carretera. En el sitio fue declarada fallecida la menor de 17 años, que estaba embarazada, mientras que las otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Enrique Baltonado Briceño.

Por el momento, sus identidades no han sido dadas a conocer.

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En el lugar también fue detenido un hombre de apellido Segura, de 41 años, quien figura como sospechoso de conducir el vehículo involucrado en la colisión. El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud cómo ocurrió esta tragedia.

Las autoridades judiciales no informaron si el conductor estaba o no bajo los efectos del alcohol.