Tragedia en Cañas: embarazada de 19 años muere en violenta colisión

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Cañas de Guanacaste dejó como saldo una joven embarazada fallecida y tres personas más heridas.

La emergencia se reportó a las 10:46 p.m., específicamente un kilómetro antes de la entrada hacia Upala, donde un vehículo liviano colisionó contra dos motocicletas por razones que aún se investigan.

En el sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro pacientes. Entre ellos, una mujer de 19 años en estado de gestación, quien lamentablemente fue declarada sin signos de vida en el lugar.

La joven embarazada falleció en el sitio del choque. (Cruz Roja/Cortesía)

Además, dos personas fueron trasladadas en condición urgente, mientras que otra fue llevada estable al CAIS de Cañas.

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Para la atención de esta emergencia, la Cruz Roja desplazó cinco ambulancias.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias que mediaron en este fatal suceso.