Sucesos

Mujer llegó a la estación de Bomberos de Desamparados porque anillo se le atascó en un dedo

La mujer ya no aguantaba el dolor y llegó a la estación de Bomberos en Desamparados

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un inusual hecho para muchos, pero que se ha vuelto muy común para los bomberos, se dio la noche del martes cuando una mujer llegó a la estación de Bomberos para pedir ayuda porque un anillo de matrimonio se le quedó atascado en el dedo.

Mujer con anillo atorado
Una mujer tuvo que pedir ayuda a los bomberos porque se le quedo su anillo atorado.

La información fue confirmada por Bomberos, el incidente es el 23440-26. Ellos confirmaron que una se presentó en la estación a las 9:36 de la noche para solicitar ayuda porque el anillo en su dedo le estaba provocando demasiado dolor y hasta lo tenía inflamado.

Por más que la señora había tratado no logró quitarlo, ella de la desesperación hasta llegó a pie a la estación.

LEA MÁS: Este es el hombre que murió sentado en su moto tras aterrador ataque de sicarios

Aunque a los bomberos no les toca atender este tipo de emergencias, le ayudaron.

A la mujer le quitaron el anillo con unas herramientas especiales, pues los bomberos ya tienen experiencia por los que se les ha presentado. La situación tuvo un buen final porque no tuvo que ser llevada al hospital y se fue aliviada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
anillodesamparadosbomberoscortar anilloemergenciaanillo atorado
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.