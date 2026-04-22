Mujer llegó a la estación de Bomberos de Desamparados porque anillo se le atascó en un dedo

Un inusual hecho para muchos, pero que se ha vuelto muy común para los bomberos, se dio la noche del martes cuando una mujer llegó a la estación de Bomberos para pedir ayuda porque un anillo de matrimonio se le quedó atascado en el dedo.

Una mujer tuvo que pedir ayuda a los bomberos porque se le quedo su anillo atorado.

La información fue confirmada por Bomberos, el incidente es el 23440-26. Ellos confirmaron que una se presentó en la estación a las 9:36 de la noche para solicitar ayuda porque el anillo en su dedo le estaba provocando demasiado dolor y hasta lo tenía inflamado.

Por más que la señora había tratado no logró quitarlo, ella de la desesperación hasta llegó a pie a la estación.

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Aunque a los bomberos no les toca atender este tipo de emergencias, le ayudaron.

A la mujer le quitaron el anillo con unas herramientas especiales, pues los bomberos ya tienen experiencia por los que se les ha presentado. La situación tuvo un buen final porque no tuvo que ser llevada al hospital y se fue aliviada.