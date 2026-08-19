Sucesos

Así ocurrió el violento asesinato de un joven de 23 años en Alajuela tras un aparente roce con un carro

Sospechoso descendió del vehículo acompañante, disparó y huyó junto con el conductor.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un joven de apellido Barrantes, de 23 años, fue asesinado a balazos la mañana de este martes en Pacto del Jocote, en barrio San José de Alajuela.

Según la información preliminar de los agentes judiciales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:57 a. m., cuando Barrantes viajaba en una motocicleta.

En apariencia, en un determinado momento la moto habría tenido un leve roce con un retrovisor de otro vehículo.

El joven habría continuado su recorrido y se habría detenido aproximadamente 25 metros después del punto donde ocurrió la colisión. En ese momento, habría descendido de la motocicleta.

El OIJ investiga el caso para dar con el sospechoso. (Silvia Coto)

Aparentemente, del carro bajó un hombre que viajaba como acompañante.

El sujeto portaba un arma y, sin mediar palabra alguna, por razones que aún son investigadas, presuntamente disparó en múltiples ocasiones contra Barrantes.

Tras el ataque, el sospechoso habría regresado al vehículo y habría huido del lugar junto con el conductor.

Barrantes falleció en el sitio.

LEA MÁS: Pistoleros atacaron frente a una bomba en La Uruca y dejaron un muerto y un herido grave

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron hasta la escena, donde realizaron el levantamiento del cuerpo del joven.

El cadáver fue trasladado a la Medicatura Forense donde se realizará la autopsia.

El caso continúa en investigación para determinar con exactitud qué provocó el ataque, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

Si usted sabe algo sobre el sospechoso, puede llamar al 800-8000-645.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
levantamiento de cadáverOrganismo de Investigación Judicialbarrio San José de Alajuelahomicidio en Alajuela
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.