Pistoleros atacaron frente a una bomba en La Uruca y dejaron un muerto y un herido grave

Una balacera registrada la tarde de este martes 18 de agosto frente a una bomba de combustible en La Uruca, San José, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida.

José Retana, de la Central de la Cruz Roja, confirmó que la alerta ingresó a las 4:32 p. m.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que una persona había muerto producto de las heridas de bala.

LEA MÁS: Esto es todo lo que se sabe del asesinato de una joven madre y un conductor inocente en Cartago

Una balacera registrada la tarde de este martes frente a una bomba de combustible en La Uruca, San José, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida. Foto: Ilustrativa (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Además, los paramédicos atendieron a otra persona que resultó herida de gravedad y la trasladaron de emergencia al Hospital México.

De manera preliminar y sin confirmación oficial, trascendió que la persona herida sería un oficial de la Policía de Tránsito. Esta información aún no ha sido corroborada por las autoridades.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la balacera y la identidad de las víctimas.

Las autoridades se mantienen en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.