Así ocurrió la balacera que sorprendió a dos hombres mientras lavaban un carro en Desamparados

Una actividad cotidiana terminó en una balacera que dejó a dos hombres heridos de arma de fuego la tarde del martes en San Rafael Abajo de Desamparados.

Los hechos ocurrieron pasadas las 5 p. m. en barrio Valencia, donde, de acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres se encontraban lavando un carro cuando fueron sorprendidos por otros dos sujetos.

Según la versión preliminar, los sospechosos llegaron al sitio y, por razones que todavía no están claras para los investigadores, en determinado momento uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar aparentemente contra los dos hombres.

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Dos hombres estaban lavando un carro cuando dos sujetos llegaron y, por razones que aún se investigan les dispararon en La Valencia de San Rafael Abajo, Desamparados. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Durante el ataque, uno de los afectados salió corriendo para intentar ponerse a salvo, pero fue alcanzado por las balas. El otro quedó herido en el sitio.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se encargaron de procesar la escena.

Una de las víctimas es un hombre de apellido Chavarría, de 23 años, quien recibió impactos de bala en el tórax y en el brazo derecho.

El segundo herido es de apellido Moya, de 32 años, quien fue baleado en el cuello.

Tras la balacera, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a dos personas que, en apariencia, estarían relacionadas con el ataque. Se trata de un hombre de apellido Pacheco, de 20 años, y un adolescente.

La detención de ambos quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las diligencias para determinar su posible participación en los hechos.

En la escena, los agentes judiciales también encontraron y decomisaron un arma de fuego que será enviada a los laboratorios forenses para los análisis correspondientes.

Los investigadores ahora deberán determinar qué motivó el ataque, establecer quién realizó los disparos y esclarecer qué relación existía entre las víctimas y los dos sospechosos detenidos.