Fuerte balacera deja dos hombres heridos de gravedad en San Rafael Abajo

Una fuerte balacera en la Urbanización Mónaco, en San Rafael Abajo de Desamparados, dejó a dos hombres heridos de bala la tarde este martes.
Según la información preliminar, ambos presentan lesiones de gravedad y fueron atendidos por la Cruz Roja.
LEA MÁS: Él era el joven de 22 años que murió en un accidente con el comediante Gustavo Peláez
Oficiales de la Fuerza Pública mantienen un fuerte operativo en la zona, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y localizar a los responsables.
Noticia en desarrollo