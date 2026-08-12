Sucesos

Fuerte balacera deja dos hombres heridos de gravedad en San Rafael Abajo

Dos hombres están graves tras el tiroteo en la urbanización Mónaco

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una fuerte balacera en la Urbanización Mónaco, en San Rafael Abajo de Desamparados, dejó a dos hombres heridos de bala la tarde este martes.

Según la información preliminar, ambos presentan lesiones de gravedad y fueron atendidos por la Cruz Roja.

LEA MÁS: Él era el joven de 22 años que murió en un accidente con el comediante Gustavo Peláez

La Cruz Roja Costarricense atendió de emergencia al motociclista en Parrita centro.
La Cruz Roja atendió la emergencia a (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

Oficiales de la Fuerza Pública mantienen un fuerte operativo en la zona, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y localizar a los responsables.

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cruz Rojaheridos por arma de fuegoUrbanización Mónacobalacera en San Rafael Abajo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.