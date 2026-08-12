Fuerte balacera deja dos hombres heridos de gravedad en San Rafael Abajo

Una fuerte balacera en la Urbanización Mónaco, en San Rafael Abajo de Desamparados, dejó a dos hombres heridos de bala la tarde este martes.

Según la información preliminar, ambos presentan lesiones de gravedad y fueron atendidos por la Cruz Roja.

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La Cruz Roja atendió la emergencia a (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

Oficiales de la Fuerza Pública mantienen un fuerte operativo en la zona, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y localizar a los responsables.

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