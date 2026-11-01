Así ocurrió la mortal balacera en Llanos de Santa Lucía, según el OIJ

Dos personas murieron tras un ataque a balazos ocurrido la tarde de este domingo 1.º de noviembre frente a una iglesia en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer cómo se habría desarrollado el mortal ataque, que fue reportado a eso de la 1:55 p. m.

Según el informe preliminar, varias personas se encontraban en la calle cuando, en determinado momento, por el sector pasó un vehículo desde el cual, aparentemente, comenzaron a disparar contra quienes estaban en el lugar.

Después de abrir fuego, los ocupantes del automotor huyeron a toda velocidad.

El niño y el hombre fallecieron. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Víctima mortal era un menor

Producto de la balacera, un hombre falleció en el sitio, mientras que la otra víctima resultó herida de gravedad y fue trasladada de urgencia hacia un centro médico en un vehículo particular. Sin embargo, murió en el camino al hospital.

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Según versiones de vecinos,esa segunda víctima mortal es un niño de entre 11 y 13 años que se encontraba jugando con su bicicleta cuando fue alcanzado por las balas. Además, lugareños tuvieron que correr para buscar refugio al escuchar los disparos.

Agentes en la escena

De momento, el OIJ trabaja en la identificación de las dos víctimas, pues sus agentes apenas llegaron a la escena, y mantiene la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del doble homicidio.