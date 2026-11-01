Niño andaba en bicicleta cuando quedó en medio de balacera mortal en Cartago

El niño de 11 años que falleció al quedar en medio de una balacera ocurrida la tarde de este domingo 1.º de noviembre en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago estaba jugando.

Según relataron vecinos, el pequeño andaba en su bicicleta cuando las balas lo alcanzaron.

Un niño y un hombre fallecieron en una balacera en Cartago (cortesía/cortesía)

El ataque armado ocurrió a eso de la 1:42 p. m. y, de acuerdo con versiones de lugareños, un vehículo llegó a la zona y desde este comenzaron a disparar contra varias personas.

La lluvia de balas provocó momentos de terror entre quienes se encontraban en la zona, pues varios vecinos tuvieron que correr para buscar refugio y evitar ser alcanzados por los proyectiles.

En medio del ataque, el niño resultó herido. Algunas personas lo subieron a un vehículo particular, aparentemente un BMW, y lo trasladaron de urgencia a un centro médico; sin embargo, falleció a su llegada. Afuera del hospital hay presencia policial.

Los gritos de la madre del pequeño fueron desgarradores al enterarse de la tragedia y toparse con el cuerpo sin vida de su hijo, una escena de profundo dolor que conmovió a todos los presentes.

En el mismo hecho, un hombre murió en el sitio, mientras que otra persona resultó gravemente herida y requirió atención médica.

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En la zona hay un fuerte despliegue policial; de hecho, se dio un disturbio entre varias personas y oficiales que fue controlado rápidamente.

Los agentes judiciales deberán esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a las víctimas y determinar quiénes estarían detrás de la balacera.