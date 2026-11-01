Los chocaron en carretera y luego les dispararon: doble crimen sacude a Cartago

Dos hombres, de 39 y 35 años, fueron asesinados a balazos la madrugada de este domingo 1.º de noviembre en Santa Gertrudis, en El Guarco de Cartago.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Dehaney, de 39 años, y Saunchez, de 35 años, este último de nacionalidad jamaiquina, según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La versión preliminar de las autoridades, indica que el hecho ocurrió a eso de la 1:30 a. m., cuando ambos viajaban en un automóvil, aparentemente conducido por Dehaney.

En determinado momento, otro vehículo los chocó provocando que perdieran el control. Sin embargo, lograron detener el carro y fue entonces cuando la situación tomó un giro violento.

Presuntamente, una persona que viajaba en el vehículo que los chocó se bajó, se acercó al automóvil de las víctimas y abrió la puerta del lado del pasajero.

Una vez allí, disparó en varias ocasiones contra los dos ocupantes y posteriormente escapó del sitio.

Ambos hombres fallecieron en el lugar debido a las heridas de bala.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en un violento hecho en Cartago (cortes/Cortesía)

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del doble homicidio e identificar a la persona responsable.

Otro ataque a balazos dejó a dos jóvenes heridos en Río Azul

Por otra parte, dos jóvenes resultaron heridos por arma de fuego en un hecho ocurrido a eso de las 3:50 a. m. de este domingo en Río Azul, en Cartago.

Los ofendidos fueron identificados con los apellidos Núñez, de 18 años, y Mora, de 19 años.

Según el informe preliminar, ambos se encontraban en la calle cuando, aparentemente, llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta.

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Sin mediar palabra y por razones que todavía se desconocen, los sospechosos dispararon en varias ocasiones contra los jóvenes y posteriormente escaparon del lugar.

Producto del ataque, Núñez sufrió heridas en la mandíbula y en uno de sus hombros, mientras que Mora recibió un disparo en la pierna derecha.

Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital.