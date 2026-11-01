Sucesos

Los chocaron en carretera y luego les dispararon: doble crimen sacude a Cartago

Choque en carretera habría sido preludio de ataque que dejó dos muertos en Santa Gertrudis

Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Dos hombres, de 39 y 35 años, fueron asesinados a balazos la madrugada de este domingo 1.º de noviembre en Santa Gertrudis, en El Guarco de Cartago.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Dehaney, de 39 años, y Saunchez, de 35 años, este último de nacionalidad jamaiquina, según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La versión preliminar de las autoridades, indica que el hecho ocurrió a eso de la 1:30 a. m., cuando ambos viajaban en un automóvil, aparentemente conducido por Dehaney.

En determinado momento, otro vehículo los chocó provocando que perdieran el control. Sin embargo, lograron detener el carro y fue entonces cuando la situación tomó un giro violento.

Presuntamente, una persona que viajaba en el vehículo que los chocó se bajó, se acercó al automóvil de las víctimas y abrió la puerta del lado del pasajero.

Una vez allí, disparó en varias ocasiones contra los dos ocupantes y posteriormente escapó del sitio.

Ambos hombres fallecieron en el lugar debido a las heridas de bala.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en un violento hecho en Cartago
Dos hombres fueron asesinados a balazos en un violento hecho en Cartago (cortes/Cortesía)

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del doble homicidio e identificar a la persona responsable.

Otro ataque a balazos dejó a dos jóvenes heridos en Río Azul

Por otra parte, dos jóvenes resultaron heridos por arma de fuego en un hecho ocurrido a eso de las 3:50 a. m. de este domingo en Río Azul, en Cartago.

Los ofendidos fueron identificados con los apellidos Núñez, de 18 años, y Mora, de 19 años.

Según el informe preliminar, ambos se encontraban en la calle cuando, aparentemente, llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta.

LEA MÁS: Joven muere tras recibir balazo en el pecho durante encontronazo con motociclistas en Purral

Sin mediar palabra y por razones que todavía se desconocen, los sospechosos dispararon en varias ocasiones contra los jóvenes y posteriormente escaparon del lugar.

Producto del ataque, Núñez sufrió heridas en la mandíbula y en uno de sus hombros, mientras que Mora recibió un disparo en la pierna derecha.

Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataque armado en CartagoSanta Gertrudisdoble homicidio en Cartagoataque con arma de fuego
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.