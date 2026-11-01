Joven muere tras recibir balazo en el pecho durante encontronazo con motociclistas en Purral

Un joven de 24 años falleció luego de recibir un balazo en el tórax durante un aparente altercado ocurrido la madrugada de este domingo 1.º de noviembre en Purral de Goicoechea, San José.

La víctima fue identificada con el apellido Ruiz y, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, el muchacho se encontraba en compañía de varias personas en una alameda , cuando supuestamente ya se dirigían hacia sus viviendas.

El joven falleció al ingresar al centro médico (Cruz Roja/Cortesía)

Segundos después pasaron dos hombres que viajaban en una motocicleta y, por razones que todavía se investigan, se habría originado una discusión entre ellos y el grupo.

Según la versión preliminar, uno de los motociclistas sacó una pistola y disparó en una ocasión contra Ruiz, quien recibió un impacto en el pecho.

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La víctima fue trasladada por la Cruz Roja hasta la clínica de Coronado; sin embargo, al ingresar al centro médico fue reportada como fallecida.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y ahora investigan lo ocurrido.