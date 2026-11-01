Sucesos

Hombre cayó a guindo de 100 metros en Alajuelita y terminó crítico en el hospital

Cruz Roja despliega equipos de soporte básico y avanzado para atender el rescate

Por Silvia Coto

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Un amplio operativo de rescate realizó la Cruz Roja este domingo 1.º de noviembre, luego de que un hombre cayera a un guindo de aproximadamente 100 metros de profundidad en Alajuelita, San José.

La emergencia fue reportada a las 7:36 a. m. en San Antonio, donde los socorristas trabajaron casi dos horas para rescatar y recuperar a la víctima.

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La Cruz Roja trabaja en la búsqueda. Foto : Ilustrativa (Cruz Roja)

Para atender el incidente, la Cruz Roja desplazó unidades de soporte básico, soporte avanzado y personal especializado en labores de rescate.

Según la actualización brindada por la institución, el paciente presentaba traumas importantes y requirió atención especializada en el sitio.

Tras ser rescatado, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

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De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída ni el estado de salud del hombre.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.