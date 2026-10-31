Caso Randall Zúñiga: Inspección Judicial toma importante decisión sobre 19 cargos

La investigación contra el exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, podría tomar un nuevo rumbo luego de que la Inspección Judicial recomendara desestimar los 19 cargos que se seguían en su contra.

La mañana de este sábado 31 de octubre, Zúñiga dio a conocer la recomendación que hizo Inspección Judicial, luego de analizar las denuncias relacionadas con supuestas filtraciones de información de investigaciones policiales y el presunto adelanto de una detención.

El informe, que trascendió el viernes 30 de octubre en Corte Plena bajo el voto N.° 4609-2026, concluyó que no se logró demostrar que Zúñiga comentara o mostrara información de los casos de Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza, los primos Barboza, Rashab García y la niña Keibril. Tampoco se tuvo por acreditado que anticipara la detención de Marta Esquivel.

Sin embargo, la recomendación todavía no representa una decisión definitiva, pues corresponde a la Corte Plena determinar si acepta la desestimación.

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Las denuncias contra el exdirector del OIJ fueron revisadas e Inspección Judicial encontró contradicciones y falta de pruebas. Foto: John Durán (Foto: John Durán /Foto: John Durán)

En dos de las denuncias, específicamente las relacionadas con Kimberly Araya y Julieta Fernández, el informe concluyó que las afirmaciones de las denunciantes se basaban únicamente en sus propios relatos, sin respaldo probatorio.

Además, Inspección Judicial señaló que esos relatos presentaban diferencias importantes respecto a lo que las mismas personas habían declarado en sede penal.

En cuanto a los casos de Nadia Peraza y los primos Barboza, el Tribunal no tuvo por demostrado que Zúñiga les mostrara videos o fotografías de esas investigaciones a alguna de las denunciantes.

Sobre el caso de Rashab García, el informe señala que la denunciante, quien aportó información ante el canal OPA, reconoció que había conocido los detalles de ese caso por medio de las noticias y no a través de Zúñiga.

Otro de los expedientes analizados fue el de la niña Keibril. En este punto, el jefe policial que dirigió la investigación del OIJ de Cartago explicó que la información que la denunciante señaló como una supuesta filtración en realidad había sido divulgada por decisión del equipo investigador.

Según esa explicación, algunos datos se compartieron con la prensa, los cuerpos de rescate y la población como parte de una estrategia policial para obtener información que permitiera ubicar a la menor.

En el caso de Zúñiga, la información se dio a conocer mediante una conferencia de prensa.

Ahora será la Corte Plena la que deberá resolver si acoge la recomendación de Inspección Judicial y desestima los 19 cargos contra el exdirector del OIJ.