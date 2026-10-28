Testigo revela qué pasó antes del crimen de los primos en bar Dude’s de Heredia

Marcos Madrigal relató que se fue del lugar en un taxi después de que un guarda le comunicara que sus amigos le habían pedido que se marchara. ( Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

El primer testigo del juicio por el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años asesinados en el bar Dude’s en Heredia contó que ese día él andaba con ellos y fue sacado del bar.

Marcos Madrigal fue el primero en sentarse a dar su versión y pidió que su imagen fuera protegida durante su declaración.

Marcos Madrigal aseguró que fue sacado del bar Dude’s, mientras los primos decidieron quedarse en el establecimiento. (Silvia co/silvia coto)

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Él recordó que ese 6 de febrero del 2025 salió con Jorge Barboza a tomar y estuvieron en un bar en San Isidro donde también llegó un amigo de nombre Angelo.

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“Íbamos a ir a San José, pero nos fuimos por el carro de Carlos a San Rafael de Heredia, en eso me comenta Jorge que fuéramos a un bar cerca de la U en Heredia, pero estaba cerrado, Jorge dijo que fuéramos al bar Dude’s”, dijo el testigo.

Para ese momento en el carro iban los primos, el testigo y Angelo, estacionaron el carro a un costado del bar y solo este último decidió quedarse en el vehículo porque andaba mareado.

“Nos requisaron y al entrar veo a mi expareja con su actual pareja, yo me le acerqué a ella y le comenté que si eso era lo que ella quería para la vida de ella estar metida en un bar, la pareja me comentó que no me meta con ella que no haga problemas”, dijo

El testigo aseguró Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar y principal sospechoso, se presentó en ese momento.

Marcos asegura que el novio de su ex estaba muy alterado.

“Me dijo que si quería pelear yo le digo que no quería pelear, Jorge Barboza me dice: ’papi yo no voy a dejar que nadie lo toque a usted’”, recordó.

Jean Franco pidió a seguridad que bajara la cortina del bar, única entrada y salida.

“Jean Franco dice: ‘no hay marcha atrás, hay que pelear’, yo les digo que no quiero o pelear”.

La pareja de mi ex y yo hablamos de que no íbamos a pelear. A Jorge le dicen ‘Bam Bam’, él me dice que nadie me va tocar”, contó.

La seguridad del bar abrió las cortinas y sacaron al testigo del bar, los primos no se quisieron ir y le dijeron que los esperara afuera.

Marco se fue a esperar al carro y ya no estaba Angelo, pero el carro estaba con las ventanas abiertas.

“Yo traté de volver al bar, el oficial estaba en la puerta le dije que si podía decirle a Jorge que el carro estaba abierto y me dijo que sí. Jean Franco estaba afuera del bar a mi lado derecho en una llamada a lo que escuché que dijo :’ya no vengan, todo está bien, pero cualquier cosa yo les estoy avisando’”, dijo.

El guarda le dijo que los primos le mandaron a decir que se fuera, que ellos iban a quedarse tomando.

“Jean Carlo me dice que me vaya que mi ex no vale la pena y que ellos conocen gente peligrosa y me metió la mano como en el centro del pecho, yo me fui en un taxi”, recordó.

El testigo trabaja en seguridad al día siguiente le escribió a Jorge y no le contestó pero le llegaban los mensajes.

“Cuando salí a almorzar le escribí otra vez y le pregunté ¿Gordo está enojado? Y no le llegaban los mensajes”, dijo.

El testigo asegura que él lo anduvo buscando y hasta fue a la casa de Jorge pero no lo encontró.

“Yo estaba preocupado por Jorge, él andaba preocupado porque andaba deprimido por una ruptura amorosa”, dijo.

Al testigo su papá le dijo que un carro estuvo con varios hombres afuera de la casa eso ocurrió un día después del crimen.

Marcos habló con la madre de Jorge y le contó lo que ocurrió esa noche, él fue contactado por el OIJ para que declarara y fueron ellos quienes le dijeron que su amigo fue asesinado.

Ellos eran amigos desde niños y se veían como hermanos.

Brutales asesinatos

El juicio por el doble homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, comenzó esta semana en los Tribunales de Heredia. Según la acusación de la Fiscalía, ambos fueron asesinados entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de febrero de 2025, dentro del bar Dude’s, ubicado en el centro de Heredia.

El Ministerio Público sostiene que las víctimas recibieron heridas de arma blanca y múltiples golpes. Sus cuerpos fueron ocultados en una fosa en el sótano del establecimiento, donde fueron encontrados el 12 de febrero, después de seis días de permanecer desaparecidos.

La acusación sostiene que el crimen se habría originado en un conflicto entre las víctimas y Segura Gómez.