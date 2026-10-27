Dueño del bar Dude’s, sospechoso del crimen de primos, dice ser licenciado en criminalística

Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar Dude’s, e imputado por el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, reveló durante el interrogatorio ante los jueces que es licenciado en criminalística.

Aunque al inicio del juicio decidió no declarar, al responder las preguntas de los jueces, aseguró que trabajaba en el bar, negocio que, según indicó, le generaba ganancias mensuales de hasta ₡4 millones.

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Dueño del bar donde asesinaron a unos primos aseguró que es licenciado. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

No recibe tratamiento

Segura Gómez también manifestó que padece esquizofrenia y se quejó de que desde hace aproximadamente un mes no recibe el tratamiento que necesita mientras permanece en prisión.

El imputado figura entre los acusados del doble homicidio ocurrido en febrero de 2025, cuando los cuerpos de los primos fueron encontrados enterrados en una fosa en el sótano del establecimiento en Heredia.