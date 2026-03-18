Mamá de Nadia Peraza lanza un mensaje desgarrador cuando el caso que estremeció al país llega a su punto decisivo

Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza Espinoza, víctima de un desgarrador femicidio, habló por última vez en el juicio por la muerte de su hija, antes de que los jueces emitan el veredicto contra el principal sospechoso, Jeremy Buzano Paisano.

“Lo único que quiero es que se haga justicia y que se le tome en cuenta todo lo que hizo él, no solo el femicidio, sino la suplantación”, expresó la mujer, al referirse a que el imputado, supuestamente, utilizó el celular de Nadia para hacerse pasar por ella tras su muerte.

Nadia Peraza Espinoza fue vista por última vez en febrero del 2024. Foto: OIJ. (Meghan Fonseca Guzmán)

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Dolor que no se va

La madre aseguró que, aunque muchos la ven tranquila, el dolor que carga es profundo.

“Mucha gente me ve serena y piensa que yo tal vez no siento nada; la verdad que ha sido muy duro, muy duro para mí levantarme cada día con ese peso porque fue como si me hubieran matado a mí también”, dijo conmovida.

Añadió que le cuesta aceptar la ausencia de su hija. “A mí me cuesta demasiado decir que ella no está, que ella ya no va a volver; es un dolor que no se pasa, no se va”, manifestó.

Marilyn Espinoza, mamá de Nadia Peraza, dio su último grito antes de escuchar el veredicto contra Jeremy Buzano. Foto: Marvin Caravaca (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Pide pena máxima

Espinoza fue clara en su petición a los jueces del Tribunal Penal de Heredia.

“Yo quiero que le pongan la pena máxima, solo eso es lo que yo quería decir”, afirmó la madre, quien ha estado presente durante todo el juicio escuchando los testimonios sobre el crimen.

El veredicto se dará a conocer este viernes 20 de marzo a la 1 p. m.

Jeremy Buzano Paisano sospechoso de matar a Nadia Peraza Espinoza. Foto: Natalia Vargas (Natalia Vargas/La Nación)

Un caso que estremeció al país

El caso de Nadia Peraza Espinoza, de 21 años, generó gran conmoción debido a la forma en la que fueron encontrados sus restos.

La joven fue vista por última vez el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia y, tras varios días sin noticias, fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo ante el OIJ.

El 17 de mayo de 2024, agentes judiciales llegaron hasta una vivienda en San Pablo de Heredia, donde pidieron abrir una refrigeradora que permaneció durante casi dos meses al frente de la casa, expuesta al sol y la lluvia.

Dentro de la refri encontraron loncheras con partes del cuerpo de la joven, en un hallazgo que marcó a la comunidad y al país.