Sucesos

La desgarradora declaración de la mamá de Nadia Pereza tras escuchar lo que el acusado dijo sobre refrigeradora

Marilyn Espinoza, mamá de Nadia Pereza, dijo que estuvo a punto de salir de la sala de juicio al escuchar lo que dijo Jeremy Buzano

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Por Adrián Galeano Calvo

Marilyn Espinoza, la mamá de Nadia Peraza, estuvo a punto de salirse de la sala de juicio al escuchar lo que Jeremy Buzano Paisano dijo durante la declaración que rindió este lunes en el juicio por el crimen.

Buzano habló por primera vez en el debate, pero aclaró que solo respondería las preguntas de su abogado, Francisco Herrera.

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Al ser consultado si sabía que los restos de Nadia estaban dentro de la refrigeradora, este respondió: “Evidentemente no, no tenía ni idea, jamás, jamás hubiera ocurrido”.

Además, aseguró que nunca agredió a Nadia, pese a que la familia de la muchacha indicó que ella fue víctima de violencia doméstica.

Juicio Nadia Peraza
Marilyn Espinoza estuvo a punto de abandonar la sala de juicio. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Pelear no, sino tener un debate, una discusión normal de pareja. No teníamos el mismo punto de vista, entonces había conflictos, pero peleas no, golpes nunca, jamás”, dijo Buzano.

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Las palabras de Jeremy causaron gran dolor e indignación entre los seres queridos de Nadia, especialmente en su mamá, quien se mostró muy molesta ante lo que este dijo.

“A mí me da mucha cólera, yo me sentía terrible, más bien quería salir de ahí, porque me da cólera todas las mentiras que él dijo.

Jeremy Buzano Paisano decidió declarar en el juicio en su contra. Foto: Adrián Galeano
Jeremy Buzano Paisano decidió declarar en el juicio en su contra. Foto: Adrián Galeano (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

“Eso fue arreglado por ellos dos (Buzano y su abogado), ellos lo arreglaron para hablar eso, eran preguntas que ya él se había aprendido las respuestas”, dijo la mamá de Nadia.

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La señora explicó que afrontar este proceso ha sido muy difícil para ella, pero su pequeña nieta le da las fuerzas para seguir luchando por justicia.

Dios es el que me da esa fortaleza y después mi nieta, que es el motivo que tengo para levantarme todos los días. Queremos que se haga justicia por mi hija, que le metan bastantes años y no tenga la oportunidad de visitar a la chiquita”, añadió.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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