Esta es la nueva versión que dio acusado de desmembrar a Nadia Peraza sobre cuestionada herida en su mano

La profunda herida que Jeremy Buzano Paisano sufrió en su mano izquierda ha sido uno de los puntos más cuestionados en el caso, pues se presume que esta fue causada al momento del atroz crimen.

Ese tema fue mencionado nuevamente en el juicio que se sigue contra Buzano por el femicidio de Nadia Peraza, pues el propio acusado se refirió a esa herida y contó una nueva versión sobre cómo fue causada.

En su declaración, en la que solo respondió preguntas de su abogado, Buzano explicó que esa herida en su mano fue causada, supuestamente, en medio de una riña con varios consumidores de drogas.

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Jeremy Buzano decidió declarar en el juicio en su contra por el femicidio de Nadia Peraza. Foto Adrián Galeano. (Adrián Galeano Calvo/Jeremy Buzano decidió declarar en el juicio en su contra por el femicidio de Nadia Peraza. Foto Adrián Galeano.)

“Estaba en el Bajo Los Molinos, estaba consumiendo drogas con varios adictos, tuvimos una riña por el caso de drogas y ahí fue donde alguien sacó un arma, que no sé realmente qué arma fue, y ahí fue cuando me lesioné la mano”, contó.

Esta declaración dada por Buzano llamó mucho la atención por el hecho de que se trata de una nueva versión muy diferente a las que dio anteriormente y que constan en el expediente judicial.

Esto debido a que el acusado había dicho que esa herida fue causada por unos sujetos que supuestamente intentaron asaltarlo; sin embargo, tiempo después cambió esa versión y les dijo a las autoridades que, más bien, dicha herida fue producto de un accidente laboral.

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Estaba solo

Luego de contar cómo fue que sufrió esa herida, Buzano explicó que se fue para el apartamento en el que vivía con Nadia, pero destacó que “Nadia no estaba conmigo en ese momento”.

Buzano dijo que él Nadia no tenía problemas de violencia doméstica, solo algunas diferencias. (Meghan Fonseca Guzmán)

Según recordó, fue entre 6 a.m. y 7 a.m. cuando contactó a su padrastro para pedirle ayuda, pues aseguró que se estaba desangrando.

“Luego de eso fui a la casa y fue cuando me quedé encerrado, por eso llamé a mi padre y ya después me comuniqué con el dueño de la casa; él se comunicó con la esposa y él me abrió.

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“Sí, me comuniqué con él (padrastro) para ver si me podría ayudar con una inyección para el dolor de la mano (...) creo recordar que la dueña de la casa mencionó que llegaron el tío de Nadia y mi padre”, detalló Buzano.

Jeremy también habló de la refrigeradora donde fueron encontrados los restos Nadia y explicó que él nunca la abrió, también dijo que era mentira que le hubieran pedido limpiar la refri debido a malos olores.