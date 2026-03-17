Violento choque contra camión dejó dos muertos en Peñas Blancas

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de dos personas la noche de este lunes 16 de marzo en Peñas Blancas, en la frontera norte con Nicaragua.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Arce, de 38 años, quien conducía el vehículo, y una mujer de apellido Artiaga, de 34 años, quien lo acompañaba.

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Accidente ocurrió la noche del lunes en la frontera norte del país. (cortes/cortesía)

De acuerdo con el reporte preliminar, el carro en el que viajaban colisionó de frente contra un camión, en un impacto que resultó fatal. El conductor falleció en el sitio, mientras que la mujer fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente perdió la vida.

Además, otros ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron remitidos a diferentes centros médicos para su atención.

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La emergencia fue reportada a las 8:11 p. m. a la Cruz Roja, y debido a la gravedad del choque, los Bomberos tuvieron que utilizar equipo hidráulico para poder extraer a las víctimas del automóvil.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las causas exactas de este violento accidente.