Muerte de estadounidense en Nosara da giro clave en la investigación

El caso del estadounidense que fue encontrado sin vida dentro del río Naranjalito, en Nicoya, Guanacaste, comenzó a tomar un giro, luego de que las autoridades judiciales manejaran que se trataría de una muerte accidental, como versión preliminar.

La víctima fue identificada como Warren Francis Vogt, de 75 años, cuyo fallecimiento sigue bajo investigación mientras se esperan los resultados de la autopsia que permitirán confirmar o descartar esta hipótesis.

Autoridades manejan nueva versión sobre muerte de Warren Francis Vogt y esperan autopsia. Foto OIJ. (OIJ/El estadounidense Warren Francis Vogt, de 75 años, desapareció en Nosara, Guanacaste. Foto OIJ.)

El carro que andaba el extranjero fue hallado el domingo 15 de marzo anterior en una zona montañosa de difícil acceso en la misma localidad, Vogt salió el 11 de marzo, en un carro de la casa en Nosara y dijo que en apariencia, iría a Sámara a realizar unas diligencias.

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De acuerdo con información de la Dirección de Migración, Vogt era un visitante frecuente de Costa Rica desde marzo del 2016. En esa primera ocasión permaneció 14 días en el país y posteriormente regresó en varias oportunidades.

Incluso, su ingreso más reciente se registró el pasado 8 de marzo del 2026, apenas tres días antes de que fuera reportado como desaparecido.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.