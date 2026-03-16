Hallan en río de Nicoya cuerpo del estadounidense desaparecido Warren Francis Vogt

El misterio por la desaparición del estadounidense Warren Francis Vogt, de 75 años,terminó de manera trágica la tarde de este lunes, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaran el hallazgo de su cuerpo en Naranjalito, en Nicoya, Guanacaste.

Warren Francis Vogt desapareció el 11 de marzo de Nosara, Guanacaste. (OIJ/Cortesía)

Según el informe preliminar, varias personas observaron el cuerpo de un hombre en un río y dieron aviso a las autoridades. La información inicial señala que se trata de un ciudadano estadounidense de 75 años.

Los agentes judiciales se desplazaron a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud las causas de muerte.

LEA MÁS: Investigan misteriosa desaparición de extranjero cuyo carro apareció abandonado en montaña

Este hallazgo ocurre en medio de la investigación por la misteriosa desaparición de Vogt, de quien no se tenía rastro desde que salió de la vivienda donde se hospedaba con su pareja para realizar unas diligencias personales.

El estadounidense fue visto por última vez el miércoles 11 de marzo en Nosara de Nicoya. La denuncia por su desaparición fue interpuesta ante el OIJ el sábado 14 de marzo.

La situación generó mayor preocupación este domingo, cuando varias personas ubicaron el vehículo que Vogt había alquilado. El automóvil estaba volcado en una zona montañosa de difícil acceso.

LEA MÁS: Caso de violencia doméstica contra Celso Borges tiene importante resolución

Dentro del carro se encontraban todas sus pertenencias personales, lo que aumentó la incertidumbre sobre su paradero.

Ahora, las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad del cuerpo encontrado y esclarecer qué fue lo que ocurrió.