Investigan misteriosa desaparición de extranjero cuyo carro apareció abandonado en montaña

La Policía Judicial está investigando la misteriosa desaparición de un estadounidense, de quien no se sabe nada desde que salió, para realizar unas diligencias, de la casa en la que se estaba quedando con su pareja.

La situación se volvió más angustiante este domingo, pues el carro en el que fue visto por última vez apareció abandonado en una zona montañosa y de difícil acceso.

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El estadounidense Warren Francis Vogt, de 75 años, desapareció en Nosara, Guanacaste. Foto OIJ. (OIJ/El estadounidense Warren Francis Vogt, de 75 años, desapareció en Nosara, Guanacaste. Foto OIJ.)

Se trata de un estadounidense identificado como Warren Francis Vogt, de 75 años, quien fue visto por última vez el pasado miércoles 11 de marzo en el sector de Nosara de Nicoya, en Guanacaste. El OIJ recibió la denuncia por la desaparición el sábado 14 de marzo pasado.

La información que ha trascendido hasta el momento señala que Vogt salió en carro de la casa en Nosara y que, en apariencia, iría a Sámara a realizar unas diligencias.

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Así como encontraron el carro alquilado por el extranjero. Foto: Periódico Guanacaste a la Altura. (Facebook/Así como encontraron el carro alquilado por el extranjero. Foto: Periódico Guanacaste a la Altura.)

Posteriormente, la mañana de este domingo, varias personas encontraron el carro que Vogt había alquilado, el cual estaba volcado en una zona montañosa de difícil acceso en esa misma zona.

Al parecer, todas las pertenencias del estadounidense se encontraban dentro del vehículo.

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De momento, las autoridades aún no han determinado qué fue lo que ocurrió con Vogt, por lo que están pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.

Si usted lo ha visto o sabe algo sobre él, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.