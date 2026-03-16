Video muestra el nivel de violencia con que asaltantes hicieron sacada a mujer para robarle su lujoso carro

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el nivel de violencia con el que actuaron unos asaltantes que sacaron a una mujer de su lujoso carro para robárselo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Teja que los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en un barrio de Limón.

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En el video se observa el carro de la mujer, un vehículo tipo SUV de color blanco, estacionado afuera de una vivienda y con la puerta del conductor abierta.

Al otro lado de la calle se ve un carro estacionado, del cual se bajan cuatro sujetos con pasamontañas.

La mujer observa que los sujetos se dirigen hacia ella, por lo que apresuradamente se subió a su carro y cerró la puerta, pero en ese momento uno de los sujetos prácticamente se le metió por la ventana.

Asaltantes roban carro a mujer en Limón

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Pese a la resistencia que puso la mujer, el sospechoso logró abrir la puerta del carro y la hizo sacada, para luego subirse al vehículo junto a otros dos de los sujetos.

Finalmente, los sospechosos logran darse a la fuga con el carro robado y el vehículo del que se bajaron, mientras que la mujer quedó desesperada en media calle.

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La Policía Judicial confirmó a este medio que el carro de la mujer fue encontrado la mañana del domingo en Alajuela.

De momento, no hay ninguna persona detenida por estos hechos.