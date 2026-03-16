Sucesos

Trágico accidente frente a cárcel de menores en ruta 32 cobra una vida

El mortal accidente ocurrió en horas de la mañana de este lunes

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Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más, la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32) fue escenario de un mortal accidente de tránsito.

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Los cuerpos de emergencia informaron que el hecho ocurrió frente al Centro de Formación Juvenil Zurquí, conocido como la cárcel de menores, en sentido hacia la capital.

En ese sitio perdió la vida un motociclista, cuya identidad no se ha dado a conocer, quien se habría visto involucrado en una colisión con un vehículo pesado.

El mortal accidente ocurrió frente a la cárcel de menores, sobre ruta 32. Foto Facebook.
El mortal accidente ocurrió frente a la cárcel de menores, sobre ruta 32. Foto Facebook. (Facebook/El mortal accidente ocurrió frente a la cárcel de menores, sobre ruta 32. Foto Facebook.)

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La Cruz Roja despachó una unidad al sitio tras recibir la alerta sobre lo sucedido, pero a la llegada de los paramédicos ya no había nada que hacer por el motorizado.

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El tránsito por esa zona se ha visto muy afectado debido a que las autoridades cerraron el paso para que se realice el levantamiento del cuerpo.

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Motociclista fallecido ruta 32
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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