Sucesos

Hombre es ejecutado a balazos dentro de carro en Hatillo

La Cruz Roja informó que el violento crimen ocurrió la madrugada de este lunes

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Por Adrián Galeano Calvo

El interior de un carro se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, pues dentro de este fue encontrado el cuerpo de un hombre que fue ejecutado.

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El caso fue confirmado por la Cruz Roja, la cual detalló que el hecho tuvo lugar en Hatillo 8, San José, a eso de las 2:15 a.m. de este lunes.

Según el reporte de la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una ambulancia al sitio.

El cuerpo del hombre fue encontrado dentro de un carro en Hatillo. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

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“Se informa de un hombre adulto dentro de un vehículo; el mismo presentaba varios impactos de arma de fuego, se le reporta sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades aún no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su violenta muerte.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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