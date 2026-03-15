OIJ tras la pista de conductor que mató a un hombre en San Carlos

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en la búsqueda del conductor sospechoso de atropellar a un hombre y darse a la fuga la noche de este sábado 14 de marzo en La Vega de Florencia.

Las autoridades judiciales busccan al sospechoso del mortal atropello. (Silvia Coto)

Según el reporte, el incidente fue recibido alrededor de las 10:21 p.m., cuando, en apariencia, la víctima, un hombre identificado como Marlon Antonio Gaitán Lanzas de 44 años, se encontraba en la calle.

Según las autoridades, Gaitán habría sido atropellado por un vehículo que circulaba por el lugar. Tras el impacto, el conductor supuestamente se dio a la fuga, dejando a la víctima en el sitio.

Al parecer, un carro blanco sería el que atropelló a Gaitán.

El sujeto fue declarado fallecido en el sitio, debido a la gravedad de las lesiones.

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Agentes judiciales se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a la morgue judicial para que le realicen la respectiva autopsia.

Mientras tanto, el OIJ mantiene abierta la investigación para ubicar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias del fatal accidente. Si usted sabe de quién se trata, puede hacerlo al 800-8000645 de la línea confidencial.