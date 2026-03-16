Sucesos

Riña entre hombres que compartían casa tuvo un despiadado desenlace

El OIJ informó que el ahora fallecido vivía con su pareja en la misma casa que el supuesto agresor

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Por Adrián Galeano Calvo

Una supuesta pelea entre dos compañeros de casa tuvo el peor de los desenlaces, pues uno de ellos, al parecer, terminó quitándole la vida al otro de forma despiadada.

Ese atroz hecho ocurrió la tarde de este domingo dentro de una vivienda ubicada en la localidad de El Humo, en Roxana de Pococí, Limón.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima de ese crimen fue un nicaragüense apellidado González, de 34 años, quien falleció tras ser apuñalado en múltiples ocasiones.

En cuanto al supuesto agresor, se trata de otro nicaragüense apellidado Herrera, de 29 años, quien fue detenido por las autoridades poco después de los hechos.

De acuerdo con información preliminar que maneja la Policía Judicial, ambos hombres vivían en la misma vivienda junto a una mujer, quien era la pareja sentimental de González.

Al parecer, ambos hombres eran compañeros de trabajo. Foto Facebook.
Al parecer, ambos hombres eran compañeros de trabajo. Foto Facebook. (Facebook/Al parecer, ambos hombres eran compañeros de trabajo. Foto Facebook.)

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“Aparentemente, se dio una riña entre ambos sujetos, por lo que Herrera hirió a González en múltiples ocasiones con arma blanca”, detalló el OIJ.

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Según los investigadores que atendieron el caso, González falleció de forma inmediata debido a las puñaladas que recibió en la espalda y el pecho.

En cuanto a Herrera, este fue detenido horas después del crimen y fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se realice una audiencia de solicitud de medidas cautelares en su contra.

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Homicidio casa Pococí
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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