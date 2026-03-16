Sicarios balean a dos jóvenes de 21 años y uno de ellos pierde la vida en Alajuelita

Una vez más, el cantón josefino de Alajuelita fue salpicado por un hecho de violencia, el cual cobró la vida de un joven y dejó a otro al borde de la muerte.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron a eso de las 10:30 p.m. en Concepción de Alajuelita.

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En cuanto a la víctima de este crimen, la Policía Judicial informó que se trató de un muchacho apellidado Vega, de 21 años, quien falleció tras ser llevado a la clínica Solón Núñez.

En ese mismo hecho también resultó herido otro muchacho apellidado Alvarado, también de 21 años, quien fue llevado al Hospital San Juan de Dios, donde se encuentra en estado de gravedad.

Ambos muchachos fueron llevados a centros médicos, pero uno de ellos perdió la vida poco después. Foto Archivo. (Reiner Montero/Cortesía)

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En cuanto al ataque, la Policía Judicial indicó que este habría ocurrido cuando ambos muchachos se encontraban en vía pública.

“Agentes de la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios atendieron el caso de dos hombres que se encontraban en Concepción de Alajuelita, cuando pasó una motocicleta con dos sujetos, quienes les dispararon a ambos en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

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Tras el ataque, los cuerpos policiales realizaron un operativo en la zona, pero no lograron detener a los gatilleros.

El OIJ señaló que el caso permanece bajo investigación para determinar el móvil de estos hechos, esclarecer si ambos jóvenes eran víctimas de los gatilleros y dar con los responsables.