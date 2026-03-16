Sucesos

Hallan cuerpo de hombre con múltiples balazos a la orilla de una calle en Limón

El hallazgo se dio minutos después de la medianoche

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Por Adrián Galeano Calvo

Una tranquila calle en Limón terminó convirtiéndose en el lugar de un aterrador hallazgo, pues a la orilla de esa vía fue encontrado el cuerpo de un hombre asesinado.

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La Cruz Roja, por medio de su oficina de prensa, informó que el hallazgo fue reportado a eso de las 12:05 a.m. de este lunes en el sector de Duacarí, en Guácimo de Limón.

Al parecer, una persona que pasó por ese lugar observó a un hombre tendido a la orilla de la calle, por lo que dio alerta a las autoridades.

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Las autoridades aún no han identificado al ahora fallecido. Foto Archivo.

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Tras recibir el reporte, la Benemérita despachó una ambulancia al sitio y a su llegada los paramédicos confirmaron que estaban ante la escena de un crimen.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre presentaba múltiples impactos de bala, los cuales le cobraron la vida.

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De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su homicidio.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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