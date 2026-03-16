Abogados de Celso Borges y Guimaraes dan reveladora noticia sobre caso de violencia doméstica

Los abogados que representan al jugador rojinegro Celso Borges y a su padre, Alexandre Guimaraes, dieron una reveladora noticia relacionada con el caso de violencia doméstica en el que ambos figuraban como investigados.

El bufete Alta Batalla, que representa legalmente a los Borges, dio a conocer que el caso por violencia doméstica fue desestimado, es decir, las autoridades a cargo habrían solicitado que este fuera archivado.

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“Los distintos tribunales han sido consistentes en reconocer la falta de sustento de las acciones emprendidas contra Celso Borges y sus padres, por la joven abogada Marta Peralta (expareja de Celso): la causa penal, que se inició a partir de las acusaciones infundadas en el proceso de violencia doméstica, fue desestimada por inexistencia de pruebas, las medidas de protección fueron levantadas por no acreditarse violencia alguna, y la pensión alimentaria fue fijada en un monto acorde con la realidad del caso, sustancialmente inferior a la suma millonaria que la abogada Peralta pretendía originalmente”, informó el Bufete Alta Batalla.

La Teja consultó al Poder Judicial para confirmar la desestimación de la causa, por lo que se está a la espera de respuesta.

Por su parte, Hugo Navas, abogado de Marta Peralta, indicó que ya fue notificado sobre la desestimación y en las próximas horas presentará la respectiva apelación. Además, indicó que las medidas de protección no han sido levantadas del todo, pues para esto la resolución debe quedar en firme.

La historia de amor entre el futbolista Celso Borges y su expareja, la modelo española Marta Peralta, genera mucha curiosidad en la gente debido al escándalo en que está envuelto el jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram/Instagram)

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Mecanismos de presión

La representación legal de los Borges también señaló que las últimas denuncias presentadas contra ellos (Celso por supuesto ocultamiento de bienes y Guima por una aparente desobediencia) serían mecanismos para ejercer presión sobre sus representados por ser figuras públicas.

“Consideramos que los procesos judiciales han sido utilizados como herramienta y mecanismo de presión en el marco del proceso de divorcio y su filtración a medios de prensa forma parte de esa estrategia. Esta conducta es inaceptable, pues desnaturaliza la función del sistema judicial y afecta gravemente la reputación de personas inocentes. Es un claro actuar de mala fe”.

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En cuanto a las últimas denuncias penales presentadas por el abogado de Marta Peralta, el bufete Alta Batalla indicó que están analizando los expedientes para tomar las respectivas acciones.

“En relación con las nuevas denuncias por las que se nos consulta, procederemos a revisar los expedientes en detalle una vez nos apersonemos y, en su oportunidad, adoptaremos las acciones que correspondan para defender los derechos y la reputación de Celso y don Alexandre, con el objetivo de que prevalezcan la verdad y la justicia”.